Автомобіль УЧХ натрапив на міну під час евакуації людей на Сумщині

Автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) натрапив на міну під час евакуації людей на Сумщині, ніхто не постраждав.

"Учора автівка загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області, який здійснював евакуацію жителів села Кіндратівка, Хотинської громади, що на прикордонні Сумщини, підірвалась на протипіхотній міні. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Родину, яку евакуювали, успішно доставили до гуманітарного центру в Сумах.

Як розповів командир загону швидкого реагування УЧХ у Сумській області Володимир Москаленко, вибух під колесами авто вони відчули під час ворожого мінометного обстрілу вздовж дороги та не одразу зрозуміли, що саме відбулося.

За останні три дні волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області евакуювали з Хотинської громади 27 людей, 9 з них – люди з числа маломобільних груп населення, які потребували особливих умов транспортування.