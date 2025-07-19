Троє волонтерів підірвались на міні в Херсонській області, отримали поранення

У селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів дістали поранення внаслідок підриву на російській міні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій. Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих — легкий, медики призначили їм амбулаторне лікування", — йдеться у повідомленні пресслужби ОВА, оприлюдненому вранці в суботу.