Інтерфакс-Україна
Події
08:47 19.07.2025

Троє волонтерів підірвались на міні в Херсонській області, отримали поранення

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Троє волонтерів підірвались на міні в Херсонській області, отримали поранення

У селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів дістали поранення внаслідок підриву на російській міні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій. Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих — легкий, медики призначили їм амбулаторне лікування", — йдеться у повідомленні пресслужби ОВА, оприлюдненому вранці в суботу.

 

Теги: #міна #волонтери #херсонська_область

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