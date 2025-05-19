Інтерфакс-Україна
Події
14:45 19.05.2025

Голова ДАЗВ спростував інформацію про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження

1 хв читати
Голова ДАЗВ спростував інформацію про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження

Інформація про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження є вигадкою, заявив голова Державного агентства України з управління Чорнобильською зоною відчуження Григорій Іщенко.

"В інтернеті є багато історичних відео, на яких видно, що в перші роки після аварії на станції дійсно були тварини, які мутували, і це навіть зовнішньо було помітно. Зараз такого жодного разу ми не зустрічали. Я понад 20 років туди їжджу", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Іщенка, тварини, що мешкають на забруднених територіях, можуть хворіти і жити менше, однак генетичних мутацій не спостерігається.

Теги: #чорнобильська_зона #дазв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 19.05.2025
Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

15:28 23.04.2025
У Чорнобильській зоні відчуження не реалізовано всі необхідні заходи пожежної безпеки через відсутність фінансування — ДАЗВ

У Чорнобильській зоні відчуження не реалізовано всі необхідні заходи пожежної безпеки через відсутність фінансування — ДАЗВ

13:22 19.02.2022
Відвідування Чорнобильської зони відчуження призупинено на місяць - ДАЗВ

Відвідування Чорнобильської зони відчуження призупинено на місяць - ДАЗВ

12:29 18.11.2021
У МВС спростували інформацію про перетин держкордону нелегалами в районі Чорнобильської зони

У МВС спростували інформацію про перетин держкордону нелегалами в районі Чорнобильської зони

09:36 21.10.2021
Прикордонники виявили в зоні ЧАЕС сталкера з РФ

Прикордонники виявили в зоні ЧАЕС сталкера з РФ

13:23 20.08.2021
"Енергоатом" повністю підготував ЦСВЯП до експлуатації, очікує дозволу ДІЯРУ найближчими днями - Котін

"Енергоатом" повністю підготував ЦСВЯП до експлуатації, очікує дозволу ДІЯРУ найближчими днями - Котін

16:03 12.10.2020
"Укравтодор" бере на баланс дороги в Чорнобильській зоні відчуження

"Укравтодор" бере на баланс дороги в Чорнобильській зоні відчуження

17:48 26.06.2020
П'ятьох "туристів" виявили поліцейські в зоні Чорнобильської АЕС

П'ятьох "туристів" виявили поліцейські в зоні Чорнобильської АЕС

17:48 29.05.2020
Чорнобильську зону знову відкривають для туристів за умови дотримання карантинних обмежень

Чорнобильську зону знову відкривають для туристів за умови дотримання карантинних обмежень

16:41 22.05.2020
У Чорнобильській зоні затримали чоловіків, які намагалися вивезти 60 кг лосиних рогів

У Чорнобильській зоні затримали чоловіків, які намагалися вивезти 60 кг лосиних рогів

ВАЖЛИВЕ

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

ОСТАННЄ

На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

В Києві затримали білоруса, який збував оптові партії психотропів

За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії поговорили з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА