Голова ДАЗВ спростував інформацію про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження

Інформація про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження є вигадкою, заявив голова Державного агентства України з управління Чорнобильською зоною відчуження Григорій Іщенко.

"В інтернеті є багато історичних відео, на яких видно, що в перші роки після аварії на станції дійсно були тварини, які мутували, і це навіть зовнішньо було помітно. Зараз такого жодного разу ми не зустрічали. Я понад 20 років туди їжджу", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Іщенка, тварини, що мешкають на забруднених територіях, можуть хворіти і жити менше, однак генетичних мутацій не спостерігається.