Інтерфакс-Україна
Події
14:22 02.07.2025

Кабмін звільнив голову ДАЗВ і поклав його обов'язки на першого заступника Фещенка

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Кабмін звільнив голову ДАЗВ і поклав його обов'язки на першого заступника Фещенка

Кабінет міністрів України на засіданні в середу звільнив Григорія Іщенка з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм.

За його словами, виконання обов’язків голови ДАЗВ тимчасово покладено на Володимира Фещенка, який був призначений урядом на посаду першого заступника голови ДАЗВ 25 червня.

Фещенко вже обіймав цю посаду і також призначався в.о.голови ДАЗВ, але був звільнений 15 листопада 2019 року.

Теги: #кабмін #дазв #звільнення #іщенко

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