Інтерфакс-Україна
Події
13:39 19.05.2025

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

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Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони відчуження наразі не є пріоритетом через безпекові ризики з боку Білорусі, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко.

"Я не готовий назвати конкретні терміни (розмінування – ІФ-У) - це можуть зробити лише фахівці. Однак слід враховувати, що зона відчуження має з Республікою Білорусь 150 км кордону, звідти заходили російські війська для окупації і Київської області, і зони відчуження, звідти надходила агресія", - сказав Іщенко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова ДАЗВ підкреслив, що навіть за відсутності активних бойових дій потенційна загроза зберігається. Саме тому повноцінне очищення прикордонної території від вибухонебезпечних предметів наразі не розглядається як першочергове завдання.

"На мою думку, поки що розмінування прикордонних територій - питання не на часі. Натомість ті ділянки, де мають проводитися протипожежні заходи, повинні бути розміновані, а територія - певною мірою контрольованою", - додав він.

Чорнобильська зона відчуження більше місяця перебувала під контролем окупаційних військ РФ. Проблема замінованих територій там залишається надзвичайно гострою.

Теги: #розмінування #чорнобильська_зона

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