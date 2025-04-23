Інтерфакс-Україна
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15:28 23.04.2025

У Чорнобильській зоні відчуження не реалізовано всі необхідні заходи пожежної безпеки через відсутність фінансування — ДАЗВ

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Основні заходи для забезпечення пожежної безпеки у Чорнобильській зоні відчуження, передбачені постановою Кабміну, не реалізовано через відсутність фінансування, повідомив начальник управління з питань забезпечення бар’єрної функції зони відчуження, природно-заповідного фонду, радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Михайло Байтала.

Він нагадав, після масованої пожежі у 2020 році було прийнято розпорядження Кабінету міністрів про комплексний план заходів і створення (відновлення) системи пожежної безпеки на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення на 2021-2024 роки.

"Планувалося виділити близько 1,2 млрд - по 250 млн кожного року для вжиття основних заходів. Цей план нереалізовано у зв'язку з відсутністю фінансування", - сказав він на пресконференції в середу.

Байтала повідомив, що на сьогоднішній день ініційовано виїзну комісію профільного комітету Верховної Ради. "Вони одразу після роковин приїдуть (роковини аварії на ЧАЕС – 26 квітня – ІФ-У), повністю ці питання розберуть", - зазначив він.

Крім того, Байтала наголосив на проблемі замінування, яка досі залишається актуальною у Чорнобильській зоні.

Як зазначив начальник відділу охорони і захисту лісів Державного агентства лісових ресурсів України Тарас Лимар, станом на 1 лютого 2025 року протипожежний захист на території зони не відповідає необхідним вимогам.

"Відмічалася відсутність протипожежних мінералізованих смуг, захаращеність більшості лісових масивів старим сухостоєм, вітрувальними та буреловними деревами. Квартальні лінії також захаращені сухостоєм… Відсутність протипожежних розривів в лісових масивах… Стан лісових доріг в більшості територій незадовільний, мережа розгалуження лісових доріг також недостатня. Відсутні квартальні стовпи та вказівки, аншлаги щодо розмежування лісокористувачів", - зазначив він.

Теги: #чорнобильська_зона #дазв #пожежна_безпека

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