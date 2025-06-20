Інтерфакс-Україна
Події
11:56 20.06.2025

Росія поширює фейки про те, що влучання в житлові будинки в Одесі спричинила українська ППО – ЦПД

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Росія поширює фейки про те, що влучання в житлові будинки в Одесі спричинила українська ППО – ЦПД
Фото: ЦПД

 В російських телеграм-каналах масово поширюються повідомлення про те, що влучання в житлові будинки в Одесі нібито спричинила робота української ППО, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Це типовий російський наратив, спрямований на те, щоб зняти із себе відповідальність за вбивства цивільних та руйнування українських міст. Реальність інша: агресор регулярно атакує Україну ракетами, дронами та КАБами. Лише цієї ночі ворог застосував щонайменше 10 БпЛА по Одесі – одна людина загинула, ще 14 отримали поранення", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, росія планує й надалі тероризувати українські міста масованими атаками дронів, одночасно просуваючи інформаційні кампанії для внутрішньої й зовнішньої аудиторії.

"На міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме росія відкрита до перемовин і змушена воювати, "бо Україна ніби хоче", а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що "Україна ніби не здатна захиститися і росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції", — наголосив Андрій Коваленко.

Таким чином, ворог не лише вчиняє терористичні атаки, а й прагне маніпулювати інформаційним простором, поширюючи вигадані пояснення для своїх злочинів, наголошують в ЦПД.

Теги: #ппо #одеса #фейки #цпд

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