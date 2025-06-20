Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді громадянину України мешканцю Херсонської області: він воював на території Донецької області у лавах незаконних військових формувань так званої ДНР, а згодом – приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканець Херсонщини з 2014 по 2022 роки, діючи у складі незаконного збройного формування "днр", брав участь у бойових діях на Сході України. У подальшому, під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, він вступив до приватної військової компанії "Вагнер" та брав активну участь у бойових діях на території Донецької області", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що за це ворог тричі нагороджував підозрюваного медалями.