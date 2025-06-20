20 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1213 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1213 RUSSIAN AGRESSION

20 червня відзначають Всесвітній день біженців, День літнього сонцестояння, Всесвітній день Wi-Fi, Всесвітній день ефективності.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського.

Всесвітній день біженців

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 76.

Цю дату Організація Об’єднаних Націй започаткувала 4 грудня 2000 року. Подію поєднали з Міжнародним днем африканських біженців, який відзначався в цей же день ще з 1969 року. Вперше Всесвітній день біженців відзначили у 2001 році, у 50-ту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року — ключового міжнародного документа, що заклав основу для захисту тих, хто змушений покинути країну через загрозу життю.

Кожного року у цей день світова спільнота об’єднується, щоб віддати шану людям, які змушені були залишити свої домівки, рятуючись від війни, насильства, переслідувань або стихійних лих. Всесвітній день біженців – день, що нагадує: за кожною цифрою статистики стоїть жива історія, повна болю, втрат, але й сили, надії, відваги. Цей день – звернення до сумління. І водночас — нагода говорити про співчуття, про підтримку, про нові шанси й нові початки.

День літнього сонцестояння

Саме в червні завдяки одній з головних подій астрономічного календаря — літньому сонцестоянню — мешканці Північної півкулі можуть насолодитися найдовшим днем та найкоротшою ніччю у році. Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.

Всесвітній день Wi-Fi

Щорічно 20 червня відзначаємо свято бездротових технологій – Всесвітній день Wi-Fi. Подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс.

Розвиток технології передачі інформації радіоканалом (Wi-Fi) розпочався у 1990-х роках. Перші пристрої випустили у 2000 році. Бездротовий інтернет-зв’язок набрав популярності, тому що це зручно (немає потреби у кабелях), дозволяє користуватись кільком людям одночасно, надає доступ до мережі в будь-якій країні та в місцях відсутності стільникового зв’язку, на відміну від мобільного інтернету.

Всесвітній день ефективності

Метою такої події є привернення уваги суспільства до важливості організації продуктивної праці, залучення до підвищення ефективності власної діяльності.

Міжнародний день поінформованості про ністагм

Міжнародний день поінформованості про ністагм відзначається щорічно 20 червня, щоб підвищити обізнаність про ністагм, захворювання, яке вражає очі. Ністагм характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворення зору. Захворювання може бути вродженим або набутим пізніше в житті, і може бути спричинене іншими захворюваннями, включно з неврологічними розладами та катарактою.

Цей день є нагодою поінформувати людей про проблеми, з якими стикаються люди з ністагмом. Він також спрямований на сприяння розумінню та підтримці тих, хто живе з цим захворюванням, і їхніх сімей. Міжнародний день розповсюдження інформації про ністагм зазвичай включає різноманітні заходи, такі як заходи зі збору коштів для дослідження методів лікування та лікування, публічні виступи експертів у цій галузі, онлайн-кампанії для поширення обізнаності на платформах соціальних мереж тощо.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження митрополита Полікарпа (в миру - Петро Дмитрович Сікорський) (1875-1953), українського церковного та громадського діяча, митрополита УАПЦ у діаспорі (Франція);

130 років від дня народження Бориса Костянтиновича Ґрінвальдта (1895-1972), українського режисера, актора (США);

130 років від дня народження Діонісія (Діонизія) Зубрицького (1895-1949), українського письменника, публіциста, літературознавця, художника, священника, культурно-громадського діяча (Словаччина);

120 років від дня народження Сергія Костянтиновича Всехсвятського (1905-1984), українського астронома;

110 років від дня народження Олександра Борисовича Слуцького (1915-1967), українського історика;

100 років від дня народження Андрія Васильовича Німенка (1925-2006), українського скульптора, графіка, мистецтвознавця, поета;

90 років від дня народження Володимира Васильовича Перепаді (1935-2018), українського скульптора, педагога.

Ще в цей день:

1918 - У Києві почався Всеукраїнський церковний собор;

1919 - Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір;

1933 - Відкритий Біломорсько-Балтійський канал;

1939 - Перший в історії політ реактивного літака зробив німецький експериментальний літак з ракетним двигуном Гайнкель He.176;

1990 - Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 - Перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем;

1993 - Футболісти київського "Динамо" вперше стали чемпіонами України;

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Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського

Був одним із видатних християнських теологів і мучеників ранньої Церкви. Народився у IX столітті в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини). Методій відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри та боротьбою з єресями, що поширювалися в той час.

Методій отримав чудову освіту і рано виявив інтерес до духовного життя. Пішов у монастир, де вивчав Святе Письмо і богослов'я. Відзначався мудрістю та духовною глибиною, завдяки чому здобув повагу і любов своїх сучасників.

Методій був обраний єпископом Патарським, де продовжував ревно працювати для зміцнення християнської віри. Він активно проповідував серед язичників і єретиків, захищав істинне вчення Церкви. Особливу увагу приділяв боротьбі з єрессю гностицизму та іншими неправдивими теоріями, які намагалися спотворити християнське вчення.

За свою непохитну віру і активну діяльність Методій зазнав переслідувань з боку римської влади. Його було заарештовано та піддано жорстоким катуванням, але він не зрікся своєї віри. Зрештою, Методія було страчено, і він прийняв мученицьку смерть за Христа.

Іменини: Іван, Інокентій, Федір.