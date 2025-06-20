Інтерфакс-Україна
Події
06:37 20.06.2025

Тринадцять людей постраждали внаслідок масованої атаки ворожих дронів в Одесі - ДСНС

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Тринадцять людей, в тому числі троє рятувальників постраждали під час масованої нічної атаки російських БпЛА та ліквідації її наслідків в Одесі, повідомляє ДСНС у телеграм-каналі станом на 5:00 п'ятниці.

"Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі. Полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Рятувальники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Окрім того постраждав 23-поверховий житловий будинок — вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано 3 осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

"На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула Пункт Незламності. За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — тривають пошуково-рятувальні роботи", - повідомила ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/44644

Теги: #наслідки #одеса #атака #бпла

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