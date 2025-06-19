Зеленський призначив Г.Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідний указ №412/2025 опублікований на сайті президента.

16 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира - бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

19 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з українськими партнерами у Вісбадені, його завдання - це координація допомоги Україні у сфері безпеки.

Пізніше міністр оборони України Рустем Умєров підписав призначення Шаповалова головою української команди при NSATU у Вісбадені.

Військову освіту Шаповалов здобув в Україні, завершив її - у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ. За роки служби пройшов усі щаблі військової кар'єри - від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році йому присвоєно звання бригадного генерала.

4 лютого Шаповалов повідомив, що залишає посаду командувача військ оперативного командування "Південь".

За даними відкритих джерел Геннадій Миколайович Шаповалов 1978 р.н. ,бригадний генерал ЗСУ. Командувач військ оперативного командування "Південь" (від 16 квітня 2024 до 4 лютого 2025 року). У 2022 р. був начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ, у 2023 р.- увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомлялося, 1 червня Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ ЗСУ.

"Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни", – написав Драпатий у Фейсбук.

Відомо, що ворог 1 червня завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України, є загиблі та поранені військовослужбовці, повідомляють Сухопутні війська: відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.