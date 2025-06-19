Інтерфакс-Україна
Події
18:45 19.06.2025

ДТЕК вперше в Україні адаптував наземні робочі місця шахти під потреби людей з обмеженими можливостями

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"ДТЕК Енерго" вперше в Україні адаптував та облаштував надземну територію однієї із своїх шахт на Дніпропетровщині для працевлаштування ветеранів з інвалідністю, повідомила компанія.

"Рухаємося до того, щоб бути серед перших великих промислових компаній України, які системно облаштовують інклюзивне середовище для ветеранів з інвалідністю, сприяють їхньому працевлаштуванню та професійній самореалізації", – зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко, слова якого наведені у релізі компанії у четвер.

Згідно з ним, реалізація цього пілотного проєкту є частиною програми підтримки ветеранів російсько-української війни на підприємствах. За даними компанії, понад 4,6 тис. її співробітників долучилися до захисту України в Силах оборони, й наразі на підприємства повернулося 315 ветеранів, в тому числі й з інвалідністю.

Зазначається, що створення умов для комфортної роботи ветеранів з інвалідністю дозволить їм на рівні з іншими реалізувати свої професійні прагнення.

Компанія пояснила, що у ході реалізації пілотного проєкту зробила все можливе для доступності та безпечності робочого простору для ветеранів з інвалідністю.

Спочатку на одному з шахтоуправлінь були визначені ті робочі місця, які можуть бути їм запропоновані. Потім було проведено аудит фізичного простору двох підприємств шахтоуправління та робочих місць на предмет доступності, щоб визначити, чи зможе людина не тільки працювати, а й мати можливість дістатися до нього й користуватися усім необхідним: їдальнями, вбиральнями, душовими, адмінкорпусами. До аудиту було залучено зовнішніх фахівців зі створення доступних просторів. На завершальному етапі на базі рекомендацій від них були змонтовані поручні, адаптовані вбиральні, душові, встановлені зручні вказівники, контрастні стрічки у зонах, де потрібна підвищена увага, та проведені інші облаштування.

Водночас у компанії зазначили, що через виробничі й безпекові обмеження поки не зможуть запропонувати робочі місця, наприклад, людям у колісних кріслах.

Крім того, зазначається, що з урахуванням реалізації пілотного проєкту, аудити фізичного простору проведені ще на дев'ять підприємствах компанії, а всього цьогоріч їх планують провести на 24. Крім того, як пояснили у "ДТЕК Енерго", там активно працюють над завершенням створення універсального інструменту – каталогу робочих місць для працевлаштування ветеранів з інвалідністю, який буде використовуватися на її підприємствах.

Теги: #дтек #можливості

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