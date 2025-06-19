Інтерфакс-Україна
Події
17:03 19.06.2025

Музей Івана Гончара і WWF-Україна презентували онлайн-виставку, присвячену деревам в українській культурі

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Онлайн-виставку "Правічні", присвячену ролі дерев і лісів у традиційній українській культурі, презентували Музей Івана Гончара спільно з Всесвітнім фондом природи WWF-Україна на платформі Google Arts & Culture.

Як повідомляє пресслужба WWF-Україна, в експозиції представлені світлини експонатів XVIII-XX століть зі збірки музею. До мистецької частини додаються коментарі WWF-Україна про цінність і значення старовікових лісів.

"Коли ми порушуємо питання збереження лісів, ми говоримо і про збереження себе. Старовікові ліси — природний спадок, який, як і культурна спадщина, наразі критично потребує охорони. Цією виставкою ми розповідаємо про ліси не через сухі факти та цифри, а через емоцію, памʼять і мистецтво. Сподіваюсь, це дасть глядачам відчуття глибшого зв’язку з природою", — зазначила кураторка проєкту й комунікаційниця WWF-Україна Юлія Новосельцева.

За оцінкою WWF, 100 тис. га пралісів знаходяться саме в Україні.

Проєкт реалізовано в межах глобальної ініціативи World Wide Wood, яка об’єднує понад 100 партнерів із 36 країн. Зокрема музеї, екологічні організації, наукові установи, щоб розповісти історії про дерева з різних куточків світу та підкреслити їхнє значення для екосистем і людської культури.

Переглянути виставку "Правічні" можна онлайн українською та англійською мовами.

Теги: #музей #wwf_україна #онлайн #виставка

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