Інтерфакс-Україна
Події
15:15 19.06.2025

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

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Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України зібрала доказову базу на організаторів злочинної схеми з коштами державного паспортного сервісу – ДП "Документ", повідомляє СБУ.

У телеграм-каналі в четвер українська спецслужба зазначає, що протягом 2022-2023 рр. фігуранти привласнили понад 21 млн грн.

"До організації оборудки причетні вісім колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", серед яких - три представники керівної ланки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих.

"Для цього фігуранти організували нарахування "подвійних" зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС", - уточнюють в СБУ.

За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги.

"Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді "відкатів", - інформують у спецслужбі.

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП "Документ" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Комплексні заходи проводили у взаємодії з Державною міграційною службою України та за процесуального керівництва Печерської районної прокуратури Києва.

Теги: #документ #сбу #розкрадання

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