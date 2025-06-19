Інтерфакс-Україна
Події
13:36 19.06.2025

Сі Цзіньпін провів розмову з Путіним

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Сі Цзіньпін провів розмову з Путіним

Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, повідомляє агентство Xinhua.

Як повідомляє South China Morning Post, "президент Китаю Сі Цзіньпін і його російський колега Владімір Путін обговорили по телефону ситуацію на Близькому Сході".

За інформацією, Сі закликавв конфліктуючі сторони, особливо Ізраїль, якнайшвидше припинити вогонь. Також він сказав, що головним пріоритетом є захист безпеки цивільного населення в умовах напруженості між Іраном та Ізраїлем. Голова КНР закликав конфліктуючі сторони суворо дотримуватися міжнародного права та рішуче уникати заподіяння шкоди невинним цивільним особам.

Теги: #путін #розмова #цзіньпін

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