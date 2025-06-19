Діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду мовного омбудсмена

Діячі культури закликають владу переназначити Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію.

"Закликаємо віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України, міністра культури та стратегічних комунікацій, уповноваженого Верховної Ради з прав людини внести до Кабінету міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови замість раніше поданих кандидатів, які не хочуть або не можуть обіймати цю посаду. Вважаємо, що кандидатура чинного Уповноваженого відповідає викликам, які стоять перед мовозахисною інституцією", - йдеться у відкритому зверненні, яке опубліковано на Порталі мовної політики.

Зазначається, що зважаючи на російську агресію, у підписантів викликають занепокоєння дії влади в питанні призначення нового мовного омбудсмена.

"Які складно розцінювати інакше, як спроби дестабілізувати роботу уповноваженого із захисту державної мови, на якого покладено захист конституційного статусу української мови як єдиної державної, захист мовних прав українців, усунення перешкод і обмежень у користуванні державною мовою на всій території України", - додали діячі культури.

У зверненні підкреслюється, що Кремінь і його команда "з нуля" створили дієву, незалежну, мовозахисну інституцію, запустили ефективну роботу з попередження порушень, контролю за дотриманням мовного законодавства, налагодили взаємодію з урядом, парламентом, місцевими радами та громадськістю.

"8 липня 2025 року спливає 5-річна каденція Тараса Кременя на цій посаді. Попри значні досягнення, а також те, що законодавство дозволяє призначити уповноваженого на повторний термін, посадовці, які відповідно до закону пропонують своїх кандидатів (міністр культури та стратегічних комунікацій, міністр юстиції, Уповноважений Верховної Ради з прав людини) замість Тараса Кременя внесли до Кабінету міністрів України осіб, стосовно яких у громадськості виникло серйозне занепокоєння через брак досвіду мовозахисної, правозахисної діяльності і обґрунтований сумнів у їхній відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим законом", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що внаслідок такого підходу процедура призначення мовного омбудсмена "зайшла у глухий кут", адже, усвідомлюючи рівень відповідальності та обсяг завдань, подані кандидати повідомили про відмову від участі в конкурсі або небажання обіймати цю посаду.

"Ми закликаємо урядовців з усією відповідальністю поставитися до захисту української мови загалом і призначення уповноваженого із захисту державної мови зокрема", - підкреслили діячі культури.

Серед підписантів: Сергій Жадан, Ада Роговцева, Юрій Андрухович, Ірма Вітовська, Юрій Щербак, Олесь Санін, Андрій Курков, Ярина Чорногуз, Наталя Сумська, Анатолій Хостікоєв, Сергій Квіт, Брат Капранов, Римма Зюбіна, Андрій Дончик, Ростислав Лужецький, Ігор Цвєтов, Богдан Струтинський, Михайло Сидоржевський, Сергій Борденюк, Костянтин Чернявський, Микола Жулинський, Володимир Загорій, Світлана Короненко-Слабошпицька, Катерина Степанкова, Олексій Скляренко, Тарас Ткаченко, Олексій Степанков-Ткаченко, Дарина Степанкова і Вікторія Степанкова.

В свою чергу, Кремінь у мережі Facebook подякував діячам культури за відкрите звернення.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило (зняла свою кандидатуру).

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.