Інтерфакс-Україна
Події
09:15 19.06.2025

ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА із 104, зафіксовано влучання противника у 6 локаціях

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ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА із 104, зафіксовано влучання противника у 6 локаціях

У ніч на 19 червня (із 21:00 18 червня) противник атакував територію України 104 безпілотниками, Сили оборони знешкодили 88 з них, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, інформує командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у четвер.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Армія РФ атакувала 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

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