Інтерфакс-Україна
Події
05:46 19.06.2025

Міноборони планує запровадити грошову винагороду військовим за інноваційні розробки

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Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету міністрів України, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Зазначається, що механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому міністерство розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", — зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/minoboroni-inicziyuye-zaprovadzhennya-groshovoyi-vinagorodi-dlya-vijskovosluzhbovcziv-za-innovaczijni-rozrobki

Теги: #міноборони #розробки #військові

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