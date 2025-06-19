США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану – ЗМІ

Сполучені Штати готують не один, а кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану, зокрема по заводу зі збагачення урану у Фордо, повідомляє ABC News.

"Це буде не один удар по об'єкту, а кілька. Зараз триває рух, щоб підготуватися до цього", - повідомило джерело, знайоме з розвідданими.

Також воно розповіло, що президент США Дональд Трамп звикається з ідеєю знищення іранського ядерного об'єкта. Йдеться про підземний завод зі збагачення урану у Фордо, який розташований у горі з метою захисту від повітряних атак.

Як повідомлялось, Трамп схвалив план атаки США на Іран. Однак утримується від його реалізації, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Джерело: ttps://abcnews.go.com/International/live-updates/israel-iran-live-updates/?id=122881565&entryId=122991922