Інтерфакс-Україна
Події
21:21 18.06.2025

У Словаччині затримали 8 осіб у справі про можливе нецільове використання коштів для воєнної допомоги Україні

1 хв читати
У Словаччині затримали 8 осіб у справі про можливе нецільове використання коштів для воєнної допомоги Україні

У Словаччині затримали вісім осіб, серед них четверо посадовців Міністерства оборони, у межах розслідування Європейською прокуратурою підозри про нецільове використання коштів, призначених для воєнної допомоги Україні.

Як повідомляється на сайті Європейської прокуратури, ймовірні збитки становлять €7,4 млн.

Розслідування було ініційоване Європейською прокуратурою у квітні 2025 року.

З лютого по березень 2022 року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини подали заявки на відшкодування витрат до Європейського фонду миру за надану Україні військову допомогу, а саме за поставку боєприпасів, переданих країні в дар, йдеться у пресрелізі.

"Стверджується, що підозрювані навмисно порушили свої зобов'язання, а також бюджетні правила державного управління, віддавши необґрунтовані накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній. Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що боєприпаси могли бути завищені за ціною", - пояснює Європейська прокуратура суть справи.

Розслідування проводять у співпраці з Управлінням боротьби з організованою злочинністю Словаччини при управлінні поліції.

Усі підозрювані вважаються невинними доти, доки їхню провину не буде доведено компетентними словацькими судами.

Європейська прокуратура – це незалежна прокуратура Європейського Союзу, відповідальна за розслідування, переслідування та судове переслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС.

 

Теги: #допомога #розслідування #словаччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 17.06.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

20:07 16.06.2025
Канада на саміті G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні

Канада на саміті G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні

17:08 13.06.2025
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

09:50 13.06.2025
Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті

Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті

14:49 12.06.2025
Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

21:57 11.06.2025
Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

20:26 11.06.2025
Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

19:32 11.06.2025
Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

14:24 11.06.2025
Комісія погодилась надати 10 днів для розслідування СБУ та перенесла співбесіди з кандидатами на главу БЕБ на 21,22, 23 червня

Комісія погодилась надати 10 днів для розслідування СБУ та перенесла співбесіди з кандидатами на главу БЕБ на 21,22, 23 червня

23:57 10.06.2025
Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

ВАЖЛИВЕ

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" - Єрмак

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

За 5 місяців 2025р через атаки РФ загинуло удвічі більше цивільних, ніж за аналогічний період минулого року - Шмигаль

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

ОСТАННЄ

Президент Румунії надіслав листа зі співчуттями після удару по Києву

США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю

В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

Внаслідок удару по Гуляйпільській громаді поранено 62-річного чоловіка

Міндовкілля: Українська делегація в Брюсселі презентувала Єврокомісії законодавчі напрацювання з управління відходами і якості води

Посольство Японії оголосило про плани провести конференцію з питань розмінування України

Сибіга подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" - Єрмак

У пошкодженій через російську атаку 5-поверхівці на Солом'янці впав проліт на сходах

Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА