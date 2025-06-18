У Словаччині затримали 8 осіб у справі про можливе нецільове використання коштів для воєнної допомоги Україні

У Словаччині затримали вісім осіб, серед них четверо посадовців Міністерства оборони, у межах розслідування Європейською прокуратурою підозри про нецільове використання коштів, призначених для воєнної допомоги Україні.

Як повідомляється на сайті Європейської прокуратури, ймовірні збитки становлять €7,4 млн.

Розслідування було ініційоване Європейською прокуратурою у квітні 2025 року.

З лютого по березень 2022 року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини подали заявки на відшкодування витрат до Європейського фонду миру за надану Україні військову допомогу, а саме за поставку боєприпасів, переданих країні в дар, йдеться у пресрелізі.

"Стверджується, що підозрювані навмисно порушили свої зобов'язання, а також бюджетні правила державного управління, віддавши необґрунтовані накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній. Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що боєприпаси могли бути завищені за ціною", - пояснює Європейська прокуратура суть справи.

Розслідування проводять у співпраці з Управлінням боротьби з організованою злочинністю Словаччини при управлінні поліції.

Усі підозрювані вважаються невинними доти, доки їхню провину не буде доведено компетентними словацькими судами.

Європейська прокуратура – це незалежна прокуратура Європейського Союзу, відповідальна за розслідування, переслідування та судове переслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС.