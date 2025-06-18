Клименко: Пошукова операція на місці російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві завершена

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що пошукові роботи на місці російського ракетного удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі столиці завершені, з-під завалів дістали тіла 23 загиблих, продовжується розбір конструкцій.

"Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій. На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Це не просто трагедія однієї родини – це біль усієї країни", - написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, з-під завалів врятували двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. На місці працювали групи психологів – більше 220 людей отримали невідкладну психологічну допомогу.

"До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак… Також цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців", - повідомив міністр.