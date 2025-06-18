Інтерфакс-Україна
Події
15:15 18.06.2025

За 5 місяців 2025р через атаки РФ загинуло удвічі більше цивільних, ніж за аналогічний період минулого року - Шмигаль

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За 5 місяців 2025р через атаки РФ загинуло удвічі більше цивільних, ніж за аналогічний період минулого року - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за п’ять місяців 2025 року через російські атаки загинуло удвічі більше цивільних українців, ніж за аналогічний період минулого року.

"За п’ять місяців 2025 року через російські атаки загинуло удвічі більше цивільних українців, ніж за аналогічний період минулого року. Це і є справжня демонстрація того, чи хоче росія переговорів та миру.  Мої, наші щирі співчуття усім, хто в ці дні втратив рідних та близьких. Росія обов’язково заплатить за все", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

Прем1єр підкреслив, що зокрема, Росія має заплатити великими грошима, і для цього створюється Міжнародний компенсаційний механізм з трьох елементів: реєстру збитків, комісії з розгляду заяв та компенсаційного фонду. 

"Реєстр уже активно приймає заяви українців за десятьма категоріями. Зокрема щодо пошкодження або знищення житлової нерухомості. Закликаю всіх постраждалих подавати відповідні заявки через "Дію", - додав він, відзначивши, що компенсаційний фонд планується наповнювати за рахунок російських конфіскованих активів. 

"Окрім того, держава тут і зараз підтримує тих українців, чиє житло було пошкоджене або знищене обстрілами. Програма "єВідновлення" працює, і родини, чиє житло постраждало, можуть отримати до 350 тис. грн на ремонт квартири та до 500 тис. грн на ремонт будинку. 

Загалом на зараз майже 100 тисяч українських родин отримали 9,3 млрд грн компенсацій за пошкоджене житло. Також сформовано більше 19 тисяч житлових сертифікатів, за які українці купують нові оселі. Та виплачується новий вид компенсації для відбудови на власній земельній ділянці: майже 500 громадян вже отримали близько 607 млн грн", - розповів прем'єр. 

Теги: #шмигаль #обстріли

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