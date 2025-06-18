МЗС України про вимогу РФ знищити надану зброю: Повна неадекватність

Вимога РФ знищити всю зброю, яку надали Україні західні партнери, демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", - написав він у соцмережі X.

Раніше в ЗМІ були розповсюджені вислови з інтерв’ю заступника глави МЗС Росії Олександра Грушка, який заявив, що в межах можливої угоди про припинення вогню Кремль наполягатиме на демонтажі й знищенні всієї переданої Україні військової допомоги.