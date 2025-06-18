Кількість загиблих у Києві зросла до 22 осіб, повідомляє Кличко, ДСНС пише про 23 загиблих

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих в результаті російського удару по Києву вночі 17 червня зросла до 22 людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"22 загиблих після атаки ворога на столицю в ніч на 17 червня. У будинку в Соломʼянському районі рятувальники ще продовжують розбирати завали", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він також нагадав, що у Києві в середу, 18 червня, оголошено День жалоби.

Раніше повідомлялося про 21 загиблого та 134 постраждалих.

При цьому ДСНС повідомляє, що "загалом у столиці внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 23 людини, ще 134 постраждали", а "кількість загиблих у 9-поверхівці в Солом'янському районі зросла до 18 осіб - рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої людини".