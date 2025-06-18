Інтерфакс-Україна
Події
00:19 18.06.2025

Лідери Франції та Німеччини висловили намір посилити санкції проти Росії і сподіваються, що США вчинить те саме

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Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Фрідріх Мерц висловили рішучий намір посилити санкційний тиск на РФ задля якнайшвидшого припинення вогню. Про це обидва лідери написали на платформі X по завершенні спеціального засідання G7 у Канаді, у вівторок.

"Я повертаюся до Німеччини зі стриманим оптимізмом, що США вирішать запровадити подальші санкції проти Росії. Ми повинні зробити все можливе, щоб війна проти України закінчилася якнайшвидше. М'яч на полі Москви", - написав Мерц на X.

"Ми разом з президентом Зеленським на G7. Солідарні з українцями після вчорашніх масованих ударів Росії. Сповнені рішучості посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на негайне і безумовне припинення вогню, до якого готова Україна", - у свою чергу заявив Макрон.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/1935070308911751575

https://x.com/EmmanuelMacron/status/1935034464356491625

Теги: #лідери #позиції #g7

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