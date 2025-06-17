Україна презентувала ЄС блок законодавства щодо довкілля в межах скринінгу за Розділом 27

У Брюсселі українська делегація представила Єврокомісії блок законодавства стосовно довкілля у межах офіційного скринінгу за Розділом 27, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"У Брюсселі триває п’ятиденна двостороння сесія між Україною та Європейською Комісією в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу. У центрі уваги – найоб’ємніший розділ 27 "Довкілля, клімат та цивільний захист". Другий день сесії присвячено блоку довкілля", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як зазначається в повідомленні пресслужби, українська делегація презентувала напрацювання щодо відповідності законодавчої бази України європейським Регламентам та Директивам у таких напрямах: екологічна оцінка, екологічна відповідальність, питання захисту довкілля за допомогою кримінального права; акти, пов’язані з Орхуською конвенцією (доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень, доступ до правосуддя з питань довкілля); інфраструктура просторової інформації (INSPIRE);

А також: програма ЄС LIFE; екологічний шум; якість повітря; національно визначені граничні значення викидів (NEC); вміст сірки в рідкому паливі; управління відходами (зокрема Рамкова директива про відходи, відходи видобувної промисловості, упаковки та одноразовий пластик, батареї та небезпечні відходи, питання щодо транспортних засобів, що вийшли з експлуатації).

"Сьогодні ми представили ще один об’ємний блок. Дякую європейським колегам за конструктивні коментарі, які допомагають нам удосконалити наше розуміння підходів ЄС. Водночас така комунікація надає можливість також експертам Європейської Комісії краще зрозуміти поточну ситуацію в Україні, проблемні питання та наступні кроки України у напрямку імплементації права ЄС у сфері довкілля", - сказала заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук, яка очолює українську делегацію в Брюсселі.

Розділ 27 є одним із наймасштабніших у рамках скринінгу – він охоплює понад 200 актів права ЄС і вимагає глибокої міжгалузевої адаптації.

Перший день сесії був присвячений кліматичному компоненту – тоді українська сторона презентувала поточний стан імплементації норм ЄС у сфері кліматичної політики.