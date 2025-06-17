Інтерфакс-Україна
Події
21:31 17.06.2025

Україна презентувала ЄС блок законодавства щодо довкілля в межах скринінгу за Розділом 27

2 хв читати
Україна презентувала ЄС блок законодавства щодо довкілля в межах скринінгу за Розділом 27

У Брюсселі українська делегація представила Єврокомісії блок законодавства стосовно довкілля у межах офіційного скринінгу за Розділом 27, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"У Брюсселі триває п’ятиденна двостороння сесія між Україною та Європейською Комісією в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу. У центрі уваги – найоб’ємніший розділ 27 "Довкілля, клімат та цивільний захист". Другий день сесії присвячено блоку довкілля", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як зазначається в повідомленні пресслужби, українська делегація презентувала напрацювання щодо відповідності законодавчої бази України європейським Регламентам та Директивам у таких напрямах: екологічна оцінка, екологічна відповідальність, питання захисту довкілля за допомогою кримінального права; акти, пов’язані з Орхуською конвенцією (доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень, доступ до правосуддя з питань довкілля); інфраструктура просторової інформації (INSPIRE);

А також: програма ЄС LIFE; екологічний шум; якість повітря; національно визначені граничні значення викидів (NEC); вміст сірки в рідкому паливі; управління відходами (зокрема Рамкова директива про відходи, відходи видобувної промисловості, упаковки та одноразовий пластик, батареї та небезпечні відходи, питання щодо транспортних засобів, що вийшли з експлуатації).

"Сьогодні ми представили ще один об’ємний блок. Дякую європейським колегам за конструктивні коментарі, які допомагають нам удосконалити наше розуміння підходів ЄС. Водночас така комунікація надає можливість також експертам Європейської Комісії краще зрозуміти поточну ситуацію в Україні, проблемні питання та наступні кроки України у напрямку імплементації права ЄС у сфері довкілля", - сказала заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук, яка очолює українську делегацію в Брюсселі.

Розділ 27 є одним із наймасштабніших у рамках скринінгу – він охоплює понад 200 актів права ЄС і вимагає глибокої міжгалузевої адаптації.

Перший день сесії був присвячений кліматичному компоненту – тоді українська сторона презентувала поточний стан імплементації норм ЄС у сфері кліматичної політики.

Теги: #скринінг #єс #довкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 17.06.2025
ЄК запропонувала включити Україну в зону роумінгу ЄС

ЄК запропонувала включити Україну в зону роумінгу ЄС

23:32 16.06.2025
Президентка Єврокомісії: наступного тижня відкриватимуть нову еру в стратегічному партнерстві на європейсько-канадському саміті

Президентка Єврокомісії: наступного тижня відкриватимуть нову еру в стратегічному партнерстві на європейсько-канадському саміті

22:29 16.06.2025
Україна та ЄС розпочали двосторонню зустріч у межах скринінгу законодавства в сфері довкілля, клімату та цивільного захисту - Міндовкілля

Україна та ЄС розпочали двосторонню зустріч у межах скринінгу законодавства в сфері довкілля, клімату та цивільного захисту - Міндовкілля

21:07 16.06.2025
ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

16:01 16.06.2025
Стефанішина обговорила з єврокомісаркою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до ЄС

Стефанішина обговорила з єврокомісаркою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до ЄС

07:53 16.06.2025
Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

21:19 14.06.2025
ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків

ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків

14:04 14.06.2025
18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

14:37 13.06.2025
ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

13:25 13.06.2025
ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про збільшення застосування РФ дронів: Єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США

Зеленський на саміті G7 закликав лідерів допомагати Україні з ППО

Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України

ДСНС: На 19:50 загалом у Києві загинуло 14 людей та 117 постраждало

Канада оголосила про пакет допомоги України на суму понад 2 млрд доларів

ОСТАННЄ

Дрони-перехоплювачі, які розробили в Україні, необхідні багатьом країнам Європи та Америки – Зеленський

Зеленський про збільшення застосування РФ дронів: Єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США

Зеленський на саміті G7 закликав лідерів допомагати Україні з ППО

Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України

Росіяни ударили по Юнаківській громаді на Сумщині, одна людина загинула – прокуратура

Ізраїльські військові повідомляють про ліквідацію 70 батарей ППО Ірану

Зеленський та Карні обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами

Члени Палати представників підготували резолюцію, що забороняє участь США у військових діях в Ірані

Світ має реагувати жорстко на відвертий тероризм РФ - Стефанчук

ДСНС: На 19:50 загалом у Києві загинуло 14 людей та 117 постраждало

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА