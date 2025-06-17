Інтерфакс-Україна
Події
20:59 17.06.2025

Ізраїльські військові повідомляють про ліквідацію 70 батарей ППО Ірану

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Ізраїльські військові знищили з п'ятниці 70 іранських батарей ППО, повідомляє The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що понад 40 батарей ППО Ірану вдалося вивести з ладу всього за добу з початку операції в п'ятницю.

Безпілотники ЦАХАЛ продовжують встановлювати координати пускових установок ракет класу "поверхня-повітря" і радіолокаційних станцій, повідомляє The Times of Israel.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території. Обмін ударами триває.

Теги: #іран #ппо #ізраїль

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