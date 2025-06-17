З будинку в Солом’янському районі врятували 26 людей, рятувальні роботи тривають – ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій визволили із 9-поверхівці у Солом'янському районі столиці, частково зруйнованої після ракетного удару, 26 людей, двох з них врятовано з-під завалів, деблоковані тіла п'ятьох загиблих, повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага у вівторок вдень.

"Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи, вже дістали з-під завалів п'ять тіл. 26 людей ми врятували – двох з яких з-під завалів. Скільки може перебувати людей під завалами – досі нам невідомо, тому працюємо доти, поки не впевнимось, що під завалами нікого немає", - сказала вона в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

За її словами, існує загроза обрушення конструкцій, але за допомогою спеціалізованого обладнання рятувальники контролюють рух конструкцій.

Раніше повідомлялось, що загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 од. техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.

Як повідомлялось, станом на 10:00 вівторка у Києві було відомо про 14 загиблих та 114 постраждалих внаслідок комбінованої повітряної атаки армії РФ, 68 з них ушпиталено, в тому числі дві дитини у стані середньої тяжкості, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.