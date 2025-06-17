Інтерфакс-Україна
Події
16:23 17.06.2025

Трьох ворожих агентів засудили до 15 років позбавлення волі за підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові - СБУ

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Трьох ворожих агентів засудили до 15 років позбавлення волі за підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові - СБУ

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна трьох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які підірвали авто військовослужбовця ЗСУ влітку 2024 року, внаслідок чого український захисник отримав тяжкі поранення.

"За матеріалами справи, для вчинення теракту агенти відслідкували у Харкові місце паркування машини українського воїна та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.

Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора.

Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовного четвертого агента триває судовий розгляд.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала їх винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

А також: ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу); ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв); чч.1, 3 ст.436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, рішення по трьох фігурантах (інженер-програміст, колишній військовий та безробітний) виніс Холодногірський районний суд Харкова

Як було встановлено, обвинувачені (інженер-програміст, колишній військовий та безробітний) були завербовані російськими спецслужбами та діяли в інтересах держави-агресора. Їхнім куратором, який інструктував та надавав вказівки через телеграм, був бойовик спецназу "ДНР", що співпрацює з ГРУ РФ.

Теги: #суд #сбу #агенти_рф

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