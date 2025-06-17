Верховна Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"245 нардепів підтримали зміни до Кримінального процесуального кодексу, Кримінального кодексу щодо підвищення відповідальності за корупційні правопорушення №13271-1", - написала Геращенко у телеграм у вівторок.

За її словами, закон підвищує (зі 100 до 150 прожиткових мінімумів) адміністративну відповідальність за подання недостовірних даних в деклараціях.

Геращенко також зазначила, що також встановлює критерії кримінальної відповідальності за недекларовані доходи та усуває прогалини стосовно строків зберігання інформації в Єдиному державному реєстрі осіб про корупціонерів та строків здійснення моніторингу способу життя декларантів.