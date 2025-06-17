Інтерфакс-Україна
Події
15:53 17.06.2025

Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

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Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

Верховна Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"245 нардепів підтримали зміни до Кримінального процесуального кодексу, Кримінального кодексу щодо підвищення відповідальності за корупційні правопорушення №13271-1", - написала Геращенко у телеграм у вівторок.

За її словами, закон підвищує (зі 100 до 150 прожиткових мінімумів) адміністративну відповідальність за подання недостовірних даних в деклараціях.

Геращенко також зазначила, що також встановлює критерії кримінальної відповідальності за недекларовані доходи та усуває прогалини стосовно строків зберігання інформації в Єдиному державному реєстрі осіб про корупціонерів та строків здійснення моніторингу способу життя декларантів.

Теги: #рада #корупційні_правопорушення #геращенко

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