09:24 28.09.2025

Екзитполів за результатами парламентських виборів у Молдові не буде

Екзитполів за результатами парламентських виборів у Молдові, які проходять у неділю, не передбачено, повідомила народний депутат Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність"), яка працює спостерігачем у складі міжнародній місії OSCEPA.

"Парламентські вибори проходять у Молдові… Екзитполів не буде. Перші результати виборів ЦВК вже в понеділок", - написала Геращенко у Телеграм у неділю.

За її словами, результати виборів можуть затриматися у звʼязку з великою молдовською діаспорою, яка голосуватиме на закордонних виборчих округах.

"Примітно, у РФ дозволили відкрити тільки дві дільниці, аби унеможливити вкиди та фальсифікації", - розповіла народна депутатка.

Вона також зазначила, що у Придністровʼї цього року тільки 12 виборчих дільниць.

Народна депутатка відзначила, що виборчі дільниці відкрилися о 7.00 й працюватиме до 21.00.

"Біля скриньок встановлені спостережні камери, які фіксують кожен бюлетень. В кабінках - спеціальні печатки, які ставлять навпроти вибору… На дільниці голосно лунає патріотична молдовська музика… А виборчі матеріали й досі двомовні…, в тому числі російською", - додала Геращенко.

Вона звернула увагу, що за першість на виборах змагаються пропрезидентська партія "Дія і солідарність" і патріотичний блок колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

 

