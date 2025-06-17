ДБР викрило схему продажу дизпального з авіабригади на Івано-Франківщині

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему привласнення дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади, дислокованої на Івано-Франківщині.

"За даними слідства, організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира одного з взводів та водія. Зловмисники систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема — під час повітряних тривог та зльотів авіації", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

За інформацією ДБР, дизельне пальне насправді у великих обсягах продавалося місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною 40 грн за літр. Правоохоронці зафіксували факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн.

Усіх трьох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища та повторно (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Досудове розслідування триває. Встановлюються та документуються інші епізоди розкрадання пального.