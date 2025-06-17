Інтерфакс-Україна
Події
14:21 17.06.2025

ДБР викрило схему продажу дизпального з авіабригади на Івано-Франківщині

1 хв читати
ДБР викрило схему продажу дизпального з авіабригади на Івано-Франківщині

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему привласнення дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади, дислокованої на Івано-Франківщині.

"За даними слідства, організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира одного з взводів та водія. Зловмисники систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема — під час повітряних тривог та зльотів авіації", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

За інформацією ДБР, дизельне пальне насправді у великих обсягах продавалося місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною 40 грн за літр. Правоохоронці зафіксували факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн.

Усіх трьох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища та повторно (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Досудове розслідування триває. Встановлюються та документуються інші епізоди розкрадання пального.

Теги: #івано_франківськ #дизпальне #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 17.06.2025
ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

16:56 16.06.2025
Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

13:44 13.06.2025
Заява "Європейської Солідарності"

Заява "Європейської Солідарності"

11:47 13.06.2025
ДБР викрило президента НААН на махінаціях з працевлаштуванням водія

ДБР викрило президента НААН на махінаціях з працевлаштуванням водія

10:30 13.06.2025
ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

08:14 13.06.2025
Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

15:40 10.06.2025
Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

13:37 10.06.2025
Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

12:55 10.06.2025
За державну зраду на 15 років засуджено експравоохоронця з Луганщини

За державну зраду на 15 років засуджено експравоохоронця з Луганщини

11:54 10.06.2025
ДБР викрило переплату майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових частин на Дніпропетровщині

ДБР викрило переплату майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових частин на Дніпропетровщині

ВАЖЛИВЕ

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

ОСТАННЄ

Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

РФ атакувала підрозділ ДТЕК, поранено двох енергетиків

Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

Нафтові танкери зіткнулися в Оманській затоці біля берегів ОАЕ

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

У Харкові взято під варту шанувальника агресії РФ, який зберігав вдома арсенал зброї – прокуратура

У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА