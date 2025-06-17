Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Верховна Рада дала згоду президенту України Володимиру Зеленському на призначення генеральним прокурором Руслана Кравченка.

За відповідну постанову №13375 проголосували 273 народних депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

У розрізі фракцій голосування було наступним: "Слуга народу" – 190 голосів "за", "Батьківщина" - 17, "Платформа за життя та мир" – 14, "Відновлення України" та "Партія за майбутнє" – по 12, "Довіра" – 18. Жодного голосу за не дали "Європейська солідарність" та фракція "Голос".

Кравченко народився 14 березня 1990 р. в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У 2007 р. закінчив Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна, у 2012 р. закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого. Працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду (2012 - 2014 рр.) Брав участь в антитерористичній операції за контрактом (2014-2015). Працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України (2015 - 2017). Був прокурором у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Голова Київської обласної військової адміністрації (квітень 2023 - грудень 2024). З 31 грудня 2024 р. - голова Державної податкової служби України.

У 2019-2020 рр. подавався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбору. У 2023 р. не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.

Генеральним прокурором України з липня 2022 до жовтня 2024р був Андрій Костін, народний депутат України IX скликання, голова комітету ВР з питань правової політики. У 2024 р. Костін подав у відставку з посади генпрокурора на фоні скандалу довкола прокуратури Хмельниччини, де 49 прокурорів оформили фіктивну інвалідність і отримували мільйонні виплати з державного бюджету.

В квітні 2025 р. Зеленський підписав укази про призначення Костіна послом України в Королівстві Нідерланди та представником України при Організації по забороні хімічної зброї.

Онлайн трансляцію засідання українського парламенту веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у соціальних мережах.