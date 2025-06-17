Інтерфакс-Україна
Події
13:19 17.06.2025

Зарплата військових вища ніж на ринку праці, і роботодавці мають пропонувати ветеранам конкурентні умови - Калмикова

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Зарплата військових вища ніж на ринку праці, і роботодавці мають пропонувати ветеранам конкурентні умови - Калмикова
Фото: uacrisis.org

 Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова зазначає, що заробітна плата військовослужбовців в середньому вища, ніж зарплата на ранку праці, і роботодавці мають пропонувати ветеранам конкурентні робочі місця.

"У нас зарплата військовослужбовця в середньому все таки вища, ніж зарплата на ринку праці. І людина після служби в армії звикає отримувати зовсім інші гроші", - сказала вона на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" у вівторок в Києві.

У звʼязку з цим Калмикова зазначила, що важливим завданням роботодавців є те, щоб запропонувати ветеранам конкурентне місце, в якому він буде відчувати потрібність і зможе реалізувати свої навички.

Теги: #зарплата #мінветеранів

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