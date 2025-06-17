Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

На даний час відомо про 139 постраждалих внаслідок ворожих атак по всій території України в ніч на 17 червня, пошукові і рятувальні роботи ще тривають, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми на даний момент зафіксували постраждалими по Україні 139 осіб, з них 15 загинуло. Ця цифра, на жаль, може змінюватися, бо ще тривають рятувальні та аварійно-пошукові роботи", - сказав міністр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він додав, що в ніч на вівторок була одна з найбільш масованих атак за всю історію широкомасштабної війни.

"Та кількість ударів, яка була сьогодні вночі, може свідчити тільки про одне: росія продовжує свою терористичну місію… на жаль, в першу чергу страждає житлова інфраструктура, державна інфраструктура і, саме головне, що страждають люди", - наголосив міністр.

Відповідаючи на питання, чи вистачає сил і засобів МВС для рятувальних робіт, міністр сказав: "Рятувальники Києва і сусідніх областей знають, що робити в таких випадках. На даний момент працює на всіх локаціях в столиці близько 2 тисяч рятувальників, правоохоронців".

Більше 200 громадян звернулися щодо пошкодження майна тільки в Солом’янському районі.