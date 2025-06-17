ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України.

"Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів", - інформує Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно повідомленню, завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ.

"Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти", - зазначається в повідомленні.

За інформацією відомства, в багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності.

Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між собою.