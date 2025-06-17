Інтерфакс-Україна
Події
11:56 17.06.2025

ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України.

"Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів", - інформує Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно повідомленню, завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ.

"Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти", - зазначається в повідомленні.

За інформацією відомства, в багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності.

Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між собою.

 

Теги: #зсу #дбр #харчування #озу

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