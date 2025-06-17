ISW: Російські сили захопили Кіндратівку на півночі Сумської області

Російські окупаційні війська нещодавно захопили с.Кіндратівка на півночі Сумської області, йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"На відеозаписах, опублікованих 16 червня, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях на південному заході Кіндратівки (на північ від міста Суми), що вказує на те, що російські війська нещодавно захопили населений пункт", - зазначено у звіті, опублікованому на сайті ISW у вівторок.

Експерти ISW також наводять повідомлення російських військових блогерів про те, що російські війська просунулися поблизу Миропілля, у північній частини Юнаківки та у Новомиколаївці. Підтвердження цим заявам в ISW не мають.

Зазначається, що російські війська проводили наступальні дії на півночі Сумської області, в тому числі в районах населених пунктів Юнаківка та Садки (на північний схід від міста Суми).

Повідомляється, що на Сумському напрямку діють елементи російського загону "Чорні вовки", загону "Смуглянка" та чеченського спецназу "Ахмат", а оператори безпілотників спецназного загону "Анвар" (можливо, мається на увазі добровольчий загін БАРС-25 "Анвар") завдають ударів по українських силах на півночі Сумської області.