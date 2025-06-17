Інтерфакс-Україна
Події
09:59 17.06.2025

Путін навмисно здійснив масований удар по Україні під час саміту G7 – Сибіга

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Путін навмисно здійснив масований удар по Україні під час саміту G7 – Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Росія навмисно завдала масованого та жорстокого удару по Україні час саміту G7 у Канаді, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Сотні безпілотників та ракет націлені на цивільне населення. Особливо жорстоких атак зазнав Київ. Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

"Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення", - наголосив міністр.

Сибіга вважає, що мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 виглядати слабкими.

"Лише рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести, що він помиляється", - зазначив глава МЗС.

 

Теги: #сибіга #обстріли

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