Кличко показав ще один будинок в Солом'янському районі, що постраждав через ворожу атаку

Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко показав один будинок в Солом'янському районі, що постраждав через ворожу атаку.

"Ще один будинок, Солом'янський район, так виглядає наслідки ворожої атаки. Вибиті вікна, пошкоджені будівлі", - сказав він у відео в телеграм-каналі.

За його словами, наразі отримують всю інформацію від мешканців.

"Збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо робити все для того, щоб допомогти кожному, кожній людині, кому потрібна допомога", - сказав мер.

Він закликав мешканців звертатися до штабів, які розгорнуті для надання допомоги.