Інтерфакс-Україна
Події
18:38 16.06.2025

Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС у разі виконання українською стороною всіх умов

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Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС у разі виконання українською стороною всіх умов

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує вступ України до Європейського Союзу, і бачить в цьому “значно більше можливостей, ніж негативу”, повідомляє пресслужба словацького уряду.

“Уряд Словаччини бажає Україні європейського розвитку, якщо Україна хоче вступити до ЄС, це її суверенне рішення, і ми підтримуємо це рішення”, - сказав Роберт Фіцо, додавши, що Україна повинна виконати умови для вступу до ЄС.

Він також вказав, що Словаччина отримала EUR101 млн від Європейського Союзу на різні проєкти, в основному зосереджені на енергетичній інфраструктурі в Україні.

“Словацькі компанії можуть використовувати ці ресурси як кредити для проєктів в Україні, причому кредити будуть гарантовані європейськими інституціями”, - сказав прем’єр-міністр.

Він уточнив, що наступне спільне засідання урядів Словаччини та України може відбутися восени цього року для обговорення спільних проєктів.

Теги: #фіцо #вступ_в_єс

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