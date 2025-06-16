Сибіга закликав до створення дієвих інструментів дотримання Женевського протоколу про заборону хімічної та бактеріологічної зброї

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з нагоди 100-річчя зі дня підписання Протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних засобів ведення війни (Женевський протокол) нагадав, що за роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну систематично підриває глобальний консенсус щодо неприпустимості зброї масового знищення.

“Завтра, 17 червня, виповнюється 100 років з дня підписання Протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних засобів ведення війни (Женевський протокол). Цей документ встановив міжнародну правову заборону на хімічну та біологічну зброю, продемонструвавши глобальний консенсус щодо неприпустимості зброї масового знищення. На жаль, через століття Росія продовжує підривати цей консенсус. З лютого 2023 року по травень 2025 року російські окупаційні війська використали 9 388 боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини. Загалом 2 509 українських військовослужбовців звернулися за медичною допомогою з симптомами хімічного отруєння різного ступеня тяжкості”, - написав міністр в соцмережі Х у понеділок.

Сибіга зазначив, що нехтування Росією міжнародними нормами, а також використання нею хімічних та інших заборонених небезпечних речовин в Україні та інших країнах вимагає “рішучої реакції” міжнародної спільноти.

“Винні в таких злочинах повинні постати перед судом. Росія як держава повинна нести відповідальність. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією. І саме міжнародна спільнота повинна змусити всіх дотримуватися його. У зв’язку зі 100-річчям Протоколу ми закликаємо до створення нових інструментів для забезпечення дотримання таких фундаментальних документів і покарання тих, хто їх порушує. Це єдиний спосіб покласти край таким злочинам і гарантувати, що вони ніколи не повторяться”, - наголосив очільник МЗС.