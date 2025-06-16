Інтерфакс-Україна
Події
16:56 16.06.2025

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

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Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР
Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів.

Як повідомляє пресслужба ДБР, організатори штучно створювали умови для перемоги “потрібної” компанії у державних тендерах.

“Ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин та представників комерційної структури”, - йдеться у повідомленні в понеділок.

З вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, аби усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 млн грн дорожче, ніж інші учасники.

За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин.

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах підприємства у Києві, Київській області та Черкасах. Вилучено документи, електронні носії, мобільні телефони, печатки та інші докази. Також виявлено мільйонні суми в іноземній валюті, походження яких перевіряється.

Наразі полковнику-організатору схеми та трьом іншим військовослужбовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Засновнику та менеджеру комерційної компанії повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини та інші можливі учасники злочину. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Теги: #дбр #корупція

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