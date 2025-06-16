Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

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Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити.

“Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати, і я впевнений, що в нас буде така можливість, ну, принаймні, розраховуватися”, - сказав Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.