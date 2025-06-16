Зарівна: Якщо РФ готова до діалогу, вона має повернути хоча б дітей з попереднього списку, переданого в Стамбулі

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу президента Україна Дарія Зарівна взяла участь у тематичних заходах щорічного демократичного фестивалю Folkemødet у Данії та представила ініціативу Bring Kids Back UA.

Як повідомляється на сайті президента України, Зарівна разом із колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном стала учасницею спеціальної панелі, присвяченої поверненню з депортації українських дітей.

"Депортація та індоктринація дітей – це спланована кремлівська стратегія. Якщо міжнародна спільнота не зупинить цього зараз, Росія отримає у свої руки до 1,6 мільйона дітей, вихованих як інструмент майбутньої агресії", – заявила вона.

Операційна директорка Bring Kids Back UA поінформувала про актуальну ситуацію щодо початкового списку викрадених дітей, який українська делегація передала Росії під час переговорів у Стамбулі. Вона зазначила: якщо Росія справді готова до діалогу, вона має повернути хоча б тих дітей, чиї імена є в цьому списку.

Під час виступу Зарівна відзначила унікальну модель партнерства між державою, громадськими організаціями та волонтерами, яка сформувалася в Україні в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. Вона також провела низку зустрічей із європейськими політиками, представниками громадських організацій, експертами та журналістами, на яких ішлося про майбутні спільні проєкти в межах ініціативи Bring Kids Back UA.