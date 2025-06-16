Інтерфакс-Україна
Події
10:46 16.06.2025

Зарівна: Якщо РФ готова до діалогу, вона має повернути хоча б дітей з попереднього списку, переданого в Стамбулі

1 хв читати
Зарівна: Якщо РФ готова до діалогу, вона має повернути хоча б дітей з попереднього списку, переданого в Стамбулі

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу президента Україна Дарія Зарівна взяла участь у тематичних заходах щорічного демократичного фестивалю Folkemødet у Данії та представила ініціативу Bring Kids Back UA.

Як повідомляється на сайті президента України, Зарівна разом із колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном стала учасницею спеціальної панелі, присвяченої поверненню з депортації українських дітей.

"Депортація та індоктринація дітей – це спланована кремлівська стратегія. Якщо міжнародна спільнота не зупинить цього зараз, Росія отримає у свої руки до 1,6 мільйона дітей, вихованих як інструмент майбутньої агресії", – заявила вона.

Операційна директорка Bring Kids Back UA поінформувала про актуальну ситуацію щодо початкового списку викрадених дітей, який українська делегація передала Росії під час переговорів у Стамбулі. Вона зазначила: якщо Росія справді готова до діалогу, вона має повернути хоча б тих дітей, чиї імена є в цьому списку.

Під час виступу Зарівна відзначила унікальну модель партнерства між державою, громадськими організаціями та волонтерами, яка сформувалася в Україні в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. Вона також провела низку зустрічей із європейськими політиками, представниками громадських організацій, експертами та журналістами, на яких ішлося про майбутні спільні проєкти в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Теги: #діти #стамбул #bring_kids_back_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 15.06.2025
Політика РФ щодо українських дітей є загрозою для глобальної безпеки –Зарівна

Політика РФ щодо українських дітей є загрозою для глобальної безпеки –Зарівна

14:42 13.06.2025
Сенат Канади ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей, викрадених Росією

Сенат Канади ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей, викрадених Росією

13:37 13.06.2025
Ще 11 дітей повернули з ТОТ Херсонщини на підконтрольну уряду територію України

Ще 11 дітей повернули з ТОТ Херсонщини на підконтрольну уряду територію України

20:43 11.06.2025
Узбекистан прийняв групу українських дітей на відпочинок та реабілітацію

Узбекистан прийняв групу українських дітей на відпочинок та реабілітацію

15:18 11.06.2025
На Донеччині безпосередньо в зоні бойових дій залишається 168 дітей - ОВА

На Донеччині безпосередньо в зоні бойових дій залишається 168 дітей - ОВА

13:26 09.06.2025
Українські діти прибули до Узбекистану на реабілітацію та відпочинок

Українські діти прибули до Узбекистану на реабілітацію та відпочинок

22:19 06.06.2025
З тимчасово окупованих територій повернули ще двох українських підлітків – Єрмак

З тимчасово окупованих територій повернули ще двох українських підлітків – Єрмак

20:51 05.06.2025
Про Конвенцію з прав дитини чули 35-38% українців, добре знайомі з нею лише 11% – опитування ЮНІСЕФ

Про Конвенцію з прав дитини чули 35-38% українців, добре знайомі з нею лише 11% – опитування ЮНІСЕФ

09:41 05.06.2025
Перша тисяча дітей ветеранів отримали у "Дії" сповіщення про можливість компенсації вартості навчання за контрактом

Перша тисяча дітей ветеранів отримали у "Дії" сповіщення про можливість компенсації вартості навчання за контрактом

18:31 04.06.2025
МЗС Польщі: Україна приїхала до Стамбула задля миру, Росія - диктувати капітуляцію

МЗС Польщі: Україна приїхала до Стамбула задля миру, Росія - диктувати капітуляцію

ВАЖЛИВЕ

Зеленський просить Раду надати згоду на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинуло шестеро цивільних

Генштаб зафіксував впродовж доби 175 бойових зіткнень

Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді

Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні БпЛА – Генштаб

ОСТАННЄ

Зеленський просить Раду надати згоду на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором

ISW: російські війська просунулися у Донецькій області, але не мали успіху на південних теренах

Двоє коригувальників ворожих ударів з Миколаївщини засуджені до 15 років тюрми

Асоціація операторів грального бізнесу створена в Україні

Глава Євроради перед G7 висловився за колективну підтримку України та за дипломатичний шлях вирішення іранської ядерної проблеми

З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинуло шестеро цивільних

Додатковий період реєстрації на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру проходить 16-17 червня

Фінляндія вперше приймає навчання НАТО "Атлантичний тризуб-25"

ISW вперше з квітня засвідчив просування російських військ поблизу с.Миропілля на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА