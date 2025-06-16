Інтерфакс-Україна
Події
07:53 16.06.2025

Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

2 хв читати
Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

Необхідно посилити тиск на Росію для забезпечення припинення вогню в Україні, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агенція Reuters.

"Лідери найбільших індустріальних держав світу зустрічаються в канадських Скелястих горах разом з європейськими країнами, прагнучи утримати війну в Україні в полі зору президента США Дональда Трампа, незважаючи на бойові дії, що розгортаються між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході", - пише Reuters про саміт G7, який розпочинається в канадському Кананаскісі (провінція Альберта).

"Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, посадити Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього", - заявила фон дер Ляєн на прес-конференції перед початком переговорів Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів у понеділок.

"Минулого тижня ми висунули пропозицію щодо пакету з 18 санкцій. Я запрошу всіх партнерів по G7 приєднатися до нас у цій справі" – додала фон дер Ляєн.

"Глобальна увага прикута до Близького Сходу, де удари Ізраїлю по Ірану підвищили ризики ескалації в більш широкий регіональний конфлікт. Подальший стрибок цін на нафту додав занепокоєння щодо світової економіки", - пише Reuters і наводить слова фон дер Ляєн, що під час переговорів з Трампом у суботу вони погодилися, що "країни-однодумці повинні захищати ринкову стабільність, особливо на енергетичних ринках".

"Ми також будемо дуже пильними щодо наслідків для міжнародних енергетичних ринків", - сказала вона.

Раніше в неділю фон дер Ляєн також розмовляла з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Вона підтвердила право Ізраїлю на самооборону, але підкреслила, що дипломатичне рішення є найкращим варіантом у довгостроковій перспективі для вирішення проблеми іранської ядерної програми.

"Останні події підкреслили зростаючий взаємозв'язок між конфліктами в Європі, з одного боку, і на Близькому Сході, з іншого. Однотипні іранські безпілотники і балістичні ракети без розбору вражають міста в Україні та Ізраїлі", - цитує Reuters слова фон дер Ляєн.

 

Теги: #санкції #єс #g7 #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 14.06.2025
ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків

ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків

14:04 14.06.2025
18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

06:05 14.06.2025
Вашингтон виступає проти пропозиції G7 знизити ціновий поріг на російську нафту

Вашингтон виступає проти пропозиції G7 знизити ціновий поріг на російську нафту

14:37 13.06.2025
ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

13:25 13.06.2025
ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

12:38 13.06.2025
Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

02:04 13.06.2025
Більшість членів G7 готові знизити верхню межу ціни на російську нафту без участі США - ЗМІ

Більшість членів G7 готові знизити верхню межу ціни на російську нафту без участі США - ЗМІ

22:42 12.06.2025
Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

19:27 12.06.2025
Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

19:05 12.06.2025
Сенатор Грем: У Конгресі продовжує зростати переважна підтримка законопроекту про санкції проти РФ

Сенатор Грем: У Конгресі продовжує зростати переважна підтримка законопроекту про санкції проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні БпЛА – Генштаб

Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

ОСТАННЄ

Попередньо – одна людина постраждала під час нічної атаки російських дронів на Київ

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

Один цивільний зазнав поранень внаслідок атаки ворожих дронів в Запорізькій області

16 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунуто одному з водіїв українського автобуса у Франції – ЗМІ

Пожежа на промисловому підприємстві внаслідок атаки ворожих дронів в Запоріжжі – ОВА

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Київській області – ОВА

Британська розвідка: північнокорейські війська ймовірно втратили понад 6000 бійців у боях з українськими військами у Курській області РФ

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Зеленський: удар по Кременчуку – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА