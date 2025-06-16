Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

Необхідно посилити тиск на Росію для забезпечення припинення вогню в Україні, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агенція Reuters.

"Лідери найбільших індустріальних держав світу зустрічаються в канадських Скелястих горах разом з європейськими країнами, прагнучи утримати війну в Україні в полі зору президента США Дональда Трампа, незважаючи на бойові дії, що розгортаються між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході", - пише Reuters про саміт G7, який розпочинається в канадському Кананаскісі (провінція Альберта).

"Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, посадити Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього", - заявила фон дер Ляєн на прес-конференції перед початком переговорів Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів у понеділок.

"Минулого тижня ми висунули пропозицію щодо пакету з 18 санкцій. Я запрошу всіх партнерів по G7 приєднатися до нас у цій справі" – додала фон дер Ляєн.

"Глобальна увага прикута до Близького Сходу, де удари Ізраїлю по Ірану підвищили ризики ескалації в більш широкий регіональний конфлікт. Подальший стрибок цін на нафту додав занепокоєння щодо світової економіки", - пише Reuters і наводить слова фон дер Ляєн, що під час переговорів з Трампом у суботу вони погодилися, що "країни-однодумці повинні захищати ринкову стабільність, особливо на енергетичних ринках".

"Ми також будемо дуже пильними щодо наслідків для міжнародних енергетичних ринків", - сказала вона.

Раніше в неділю фон дер Ляєн також розмовляла з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Вона підтвердила право Ізраїлю на самооборону, але підкреслила, що дипломатичне рішення є найкращим варіантом у довгостроковій перспективі для вирішення проблеми іранської ядерної програми.

"Останні події підкреслили зростаючий взаємозв'язок між конфліктами в Європі, з одного боку, і на Близькому Сході, з іншого. Однотипні іранські безпілотники і балістичні ракети без розбору вражають міста в Україні та Ізраїлі", - цитує Reuters слова фон дер Ляєн.