Інтерфакс-Україна
Події
20:54 15.06.2025

Політика РФ щодо українських дітей є загрозою для глобальної безпеки –Зарівна

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Політика РФ щодо українських дітей є загрозою для глобальної безпеки –Зарівна

Радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна заявила, що мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу. Про це операційна директорка Bring Kids Back UA сказала, беручи участь у дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children, яка відбулася під час безпекового форуму GLOBSEC 2025.

Зарівна наголосила, що повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки.

"Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах", – зазначила радниця керівника ОП.

Дарія Зарівна поінформувала, що в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри.

 

Теги: #депортація #діти #рф

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