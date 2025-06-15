У Берліні напали на українця через національність - поліція

На 51-річного українця напали в Берліні, почувши, що він розмовляє українською мовою, повідомила поліція німецької столиці.

За попередніми даними, вранці 51-річний чоловік вигулював собаку в парку в берлінському районі Шарлоттенбург-Норд.

"Він заявив, що давав собаці команди українською мовою, після чого двоє невідомих запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один з невідомих вдарив його ножем у живіт", – сказали в поліції.

Після нападу зловмисники втекли, поліція розпочала розслідування.

Пораненого українця доправили в лікарню, його життю наразі нічого не загрожує, зазначили берлінські правоохоронці.

Джерело: https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2025/pressemitteilung.1569971.php