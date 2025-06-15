Напередодні саміту G7 президентка ЄК і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході та в Україні

Президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп напередодні саміту G7 обговорили напружену геополітичну ситуацію на Близькому Сході та в Україні, а також продовження тиску на Росію.

"Гарна розмова з президентом Трампом напередодні саміту G7. Ми обговорили напружену геополітичну ситуацію на Близькому Сході, а також необхідність тісної координації щодо впливу на енергетичні ринки", - написала вона в соцмережі Х.

Вони також обговорили ситуацію в Україні, необхідність припинення вогню та необхідність продовження тиску на Росію.

"Нарешті, ми підбили підсумки поточних торговельних переговорів. Я підтвердив наше зобов'язання досягти вигідної угоди до 9 липня", - зазначила глава ЄК.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1933968068755308685