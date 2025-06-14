Інтерфакс-Україна
Події
23:01 14.06.2025

Миру не буде, поки в Ірану є ядерна зброя, заявив Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю, повідомляє The Times of Israel.

"Для тих людей, які кажуть, що хочуть миру - у вас не може бути миру, якщо в Ірану є ядерна зброя. Так що всі ті чудові люди, які не хочуть нічого робити з Іраном, що має ядерну зброю - це не мир", - сказав він в інтерв'ю The Atlantic.

Глава Білого дому наголосив, що зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру. Він наголосив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є життєво важливим інтересом США.

"Іран не може мати ядерну бомбу, все дуже просто. Незалежно від того, Ізраїль це чи не Ізраїль - в Ірану не може бути ядерної бомби", - сказав Трамп.

Також він стверджує, що Іран "все ще хоче укласти угоду" за своєю ядерною програмою, незважаючи на ізраїльські атаки.

Крім того, він висловив оптимізм з приводу того, що війна з ХАМАС у Газі наближається до кінця.

"Газа вже готова здатися - або майже готова. Ми повернули багатьох заручників", - резюмував він.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/trump-stopping-irans-nuclear-program-is-in-us-interest-and-is-vital-for-peace/

Теги: #зброя #ядерна #іран #сша

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