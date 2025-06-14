Миру не буде, поки в Ірану є ядерна зброя, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю, повідомляє The Times of Israel.

"Для тих людей, які кажуть, що хочуть миру - у вас не може бути миру, якщо в Ірану є ядерна зброя. Так що всі ті чудові люди, які не хочуть нічого робити з Іраном, що має ядерну зброю - це не мир", - сказав він в інтерв'ю The Atlantic.

Глава Білого дому наголосив, що зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру. Він наголосив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є життєво важливим інтересом США.

"Іран не може мати ядерну бомбу, все дуже просто. Незалежно від того, Ізраїль це чи не Ізраїль - в Ірану не може бути ядерної бомби", - сказав Трамп.

Також він стверджує, що Іран "все ще хоче укласти угоду" за своєю ядерною програмою, незважаючи на ізраїльські атаки.

Крім того, він висловив оптимізм з приводу того, що війна з ХАМАС у Газі наближається до кінця.

"Газа вже готова здатися - або майже готова. Ми повернули багатьох заручників", - резюмував він.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/trump-stopping-irans-nuclear-program-is-in-us-interest-and-is-vital-for-peace/