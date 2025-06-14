Трамп обговорив з Путіним конфлікт Ізраїлю та Ірану, значно менше говорили про війну Росії та України

Президент США Дональд Трамп в суботу обговорив з Володимиром Путіним конфлікт Ізраїлю та Ірану, натомість значно менше говорили про війну Росії та України.

"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено розмовам про Росію/Україну, але це буде наступного тижня. Він проводить запланований обмін полоненими – велика кількість полонених обмінюється негайно з обох сторін", - написав він у Truth.

За словами Трампа, розмова тривала приблизно годину. "Він вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я пояснив, що його війна також має закінчитися", - наголосив Трамп.

Також Трамп зазначив, що Путін привітав його з днем ​​народження.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Путіним у суботу заявив про зацікавленість у якнайшвидшому закінченні російсько-української війни, водночас Путін повідомив про готовність Росії продовжити переговори з Україною після 22 червня.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114683261634430212